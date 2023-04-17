После отставки Антонио Конте «Тоттенхэм» на временной основе возглавил Кристиан Стеллини. Лондонский клуб сейчас ищет постоянного тренера для команды. Как сообщает The Telegraph, «шпоры» планируют связаться с Луисом Энрике.

Стоит сказать, что ранее с Энрике связывался «Челси». Испанского топ-тренера даже видели в Лондоне, куда, очевидно, он приезжал на переговоры с «пенсионерами».

Луис Энрике находится без работы уже четыре месяца – после чемпионата мира он покинул должность главного тренера сборной Испании.

Ранее появилась информация о том, что в шорт-листе «Тоттенхэма» находятся шесть тренеров.