В шорт-листе «Тоттенхэма» находятся шесть тренеров

«Тоттенхэм» занят поиском нового рулевого для команды, который придёт летом. Как мы уже сообщали, в шорт-листе лондонского клуба находится Юрген Клинсманн, в своё время выступавший за «шпор» как игрок. На страницах Kicker называются и другие кандидаты на должность наставника «Тоттенхэма». Так, в шорт-листе вместе с Клинсманном находятся Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэма Поттер и Юлиан Нагельсманн.

Напомним, что несколько недель назад «Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте. До конца сезона с командой будет работать Кристиан Стеллини.

Прямо сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.