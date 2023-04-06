Тен Хаг отказался от троих игроков «Манчестер Юнайтед»

Летом в «Манчестер Юнайтед» намечается перестройка в составе. Как сообщает Fichajes, главный тренер команды Эрик тен Хаг уже определил троих футболистов, которые не входят в его планы на следующий сезон. В этом списке находятся защитники Виктор Линделоф и Гарри Магуайр, а также полузащитник Донни ван де Бек. Вероятно, эта тройка игроков покинет «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 8 апреля, – против «Эвертона» на своём поле.