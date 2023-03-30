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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг отреагировал на включение Фергюсона в Зал славы

30 Марта 2023 • 07:36 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на включение экс-наставника команды Алекса Фергюсона в Зал славы Английской премьер-лиги.

«Фергюсон – ориентир для всех топ-тренеров мирового футбола. Он показал, как создать успешную команду и управлять ею. Сэр Алекс 13 раз приводил манкунианцев к чемпионскому титулу. Это грандиозный успех, который вряд ли кто-то сможет повторить», - передает слова нидерландского специалиста таблоид Daily Mail.

Напомним, что помимо Фергюсона в Зал славы Премьер-лиги был включен экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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