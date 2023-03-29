Относительно недавно Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до средины 2025 года. Тем не менее, испанец может покинуть клуб по завершению нынешнего сезона. Об этом рассказывает Goal со ссылкой на программу El Chiringuito. Отмечается, что Гвардиола может взять творческий отпуск уже ближайшим летом.

По данным источника, при таком раскладе «Манчестер Сити» может принять другой испанский специалист – Луис Энрике. В настоящий момент он находится без работы – после чемпионата мира он покинул тренерское кресло в сборной Испании.

Хосеп Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.

Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать