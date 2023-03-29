Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» - назван возможный преемник слухи

29 Марта 2023 • 20:39 Комментировать

Относительно недавно Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до средины 2025 года. Тем не менее, испанец может покинуть клуб по завершению нынешнего сезона. Об этом рассказывает Goal со ссылкой на программу El Chiringuito. Отмечается, что Гвардиола может взять творческий отпуск уже ближайшим летом.

По данным источника, при таком раскладе «Манчестер Сити» может принять другой испанский специалист – Луис Энрике. В настоящий момент он находится без работы – после чемпионата мира он покинул тренерское кресло в сборной Испании.

Хосеп Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.

Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
20:25 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах
19:34 · Англия. Премьер-лига
Юран – о ролике АПЛ без голов россиян: «Детский сад»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Булыкин затруднился выделить лучшего россиянина в истории АПЛ
18:52 · Англия. Премьер-лига
Булыкин – о ролике с голами АПЛ без россиян: «Вижу признаки дискриминации и расизма»
18:13 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать
17:53 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис – о видеоролике голов АПЛ: «Его сделали зависимые люди»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля 1
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на вратаря сборной Испании
16:26 · Англия. Премьер-лига
Билялетдинов отреагировал на видео с голами АПЛ без россиян
16:16 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «Конте привык конфликтовать со всеми, такой у него характер»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Ремзи: «Арсенал» до сих пор является большой частью моей жизни»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Мы с Фергюсоном как два боксёра»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Коло-Муани
15:41 · Россия. Премьер-лига
Реакция Аршавина на игнорирование АПЛ россиян
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может арендовать Обамеянга 1
Все новости
Рекомендуем