Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать

После чемпионата мира – 2022 Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании. «Красная фурия» неудачно выступила на турнире, вылетев уже на стадии 1/8 финала по итогам противостояния с Марокко.

Находящийся уже несколько месяцев без работы Энрике рассказал, в какой команде хотел бы работать.

«Я хотел бы работать в Премьер-лиге. Но я хочу оказаться в команде, которая может добиваться больших результатов. Пока что у меня были предложения только от национальных сборных, но не от клубов», - сказал Энрике, чьи слова на своих страницах приводит Relevo.

Ранее слухи связывали Луиса Энрике с «Тоттенхэмом».