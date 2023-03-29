«Барселона» может арендовать Обамеянга

Слухи продолжают связывать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга с «Барселоной». Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб летом будет готов арендовать габонца у «Челси». Лондонцев может утроить такой вариант, хоть контракт игрока и истекает летом 2024 года. Дело в том, что Обамеянг не входит в планы Грэма Поттера – он даже был исключён из заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Чтобы вернуться на «Камп Ноу», Обамеянгу придётся пойти на сокращение зарплаты. Это не смущает игрока, которому в июне исполнится 34 года.

Ранее за «Барселону» Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 24 матча, в которых забил 13 голов.