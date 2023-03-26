Учитывая финансовые трудности, с которыми продолжает сталкиваться «Барселона», будущее вингера Рафиньи является туманным. Как стало известно Football Insider, за ситуацией 26-летнего бразильца внимательно следит «Лидс». Именно в этом клубе Рафинья выступал ранее.

Отмечается, что «Лидс» будет готов снова подписать Рафинью, если такая возможность представится.

В сезоне 2022/2023 Рафинья провёл за «Барселону» 38 матчей. В них бразилец записал на свой счёт девять голов и девять результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рафинью в 50 миллионов евро.