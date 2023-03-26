«Ливерпуль» планирует трансфер суперфорварда из Серии А

Всё идёт к тому, что летом «Ливерпуль» устроит перестройку состава. Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб планирует трансфер Виктора Осимхена, проводящего блестящий сезон в «Наполи».

Отмечается, что «Ливерпулю» будет непросто осуществить этот трансфер, поскольку Осимхен входит в сферу интересов многих грандов. 24-летний нигериец совершенно точно будет стоить более 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен занимает первое место в рейтинге бомбардиров Серии А в текущем сезоне. Нигерийский нападающий записал на свой счёт 21 гол в 23 матчах чемпионата.

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