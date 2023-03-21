​Осимхен и Кварацхелия – самые дорогие игроки Серии А

Авторитетный портал transfermarkt обновил оценочные стоимости некоторых игроков итальянской Серии А. Теперь самыми дорогими футболистами чемпионата Италии являются представители «Наполи». Речь идёт о форварде Викторе Осимхене с ценником в 100 миллионов евро и полузащитнике Хвиче Кварацхелии с ценником в 85 миллионов евро. Ранее Осимхен оценивался в 70 миллионов евро, а Кварацхелия – в 60 миллионов евро.

Третье место делят форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (оценочная стоимость выросла с 75 до 80 миллионов евро) и форвард «Милана» Рафаэл Леау (оценочная стоимость снизилась с 85 до 80 миллионов евро).

Топ-5 замыкает Душан Влахович, который теперь оценивается в 75 миллионов евро вместо 80.