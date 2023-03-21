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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен и Кварацхелия – самые дорогие игроки Серии А

21 Марта 2023 • 17:51 Комментировать

Авторитетный портал transfermarkt обновил оценочные стоимости некоторых игроков итальянской Серии А. Теперь самыми дорогими футболистами чемпионата Италии являются представители «Наполи». Речь идёт о форварде Викторе Осимхене с ценником в 100 миллионов евро и полузащитнике Хвиче Кварацхелии с ценником в 85 миллионов евро. Ранее Осимхен оценивался в 70 миллионов евро, а Кварацхелия – в 60 миллионов евро.

Третье место делят форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (оценочная стоимость выросла с 75 до 80 миллионов евро) и форвард «Милана» Рафаэл Леау (оценочная стоимость снизилась с 85 до 80 миллионов евро).

Топ-5 замыкает Душан Влахович, который теперь оценивается в 75 миллионов евро вместо 80.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Наполи Душан Влахович Лаутаро Мартинес Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау Виктор Осимхен
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