​Канте может сменить «Челси» на испанский клуб

Накануне Н’Голо Канте впервые за семь месяцев появился на футбольном поле. Француз, которому на днях исполнится 30 лет, наконец-то восстановился от травмы. Будущее Канте остаётся туманным, ведь его контракт с «Челси» истекает летом. Как сообщает Todofichajes, переманить полузащитника в свои ряды планирует «Атлетико». Мадридский клуб надеется на помощь в этом вопросе двух своих французских игроков – Антуана Гризманна и Тома Лемара.

Н’Голо Канте играет за «Челси» с лета 2016 года. С тех пор француз провёл за лондонскую команду 262 матча, в которых забил 13 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.