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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа новая трансферная цель «Ливерпуля»

25 Марта 2023 • 10:49 Комментировать

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может сменить французский чемпионат на Английскую премьер-лигу. По сообщениям журналистов Caught Offside, заинтересованность в услугах 21-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль».

Трансферная стоимость потенциального новичка мерсисайдцев оценивается в 25 миллионов евро. Трудовое соглашение Кефрена с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и сделал четыре голевые передачи. В пассиве игрока две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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