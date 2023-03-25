Названа новая трансферная цель «Ливерпуля»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам может сменить французский чемпионат на Английскую премьер-лигу. По сообщениям журналистов Caught Offside, заинтересованность в услугах 21-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль».

Трансферная стоимость потенциального новичка мерсисайдцев оценивается в 25 миллионов евро. Трудовое соглашение Кефрена с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и сделал четыре голевые передачи. В пассиве игрока две желтые карточки.