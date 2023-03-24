​Ван Галь выбрал лучшего тренера прямо сейчас

Экс-наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь выбрал тренера, которого он считает лучшим прямо сейчас.

«Сейчас лучшим является Юрген Клопп. Он выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и выиграл Премьер-лигу всего с одним поражением», - слова ван Галя приводит на своих страницах Onda Cero.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. В нынешнем сезоне команда столкнулась с трудностями, и сейчас она располагается лишь на шестой строчке в таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч мерсисайдцы проведут в субботу, 1 апреля, – против «Манчестер Сити» на поле соперника.

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