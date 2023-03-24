Ван Галь выбрал между Роналду и Месси

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь ответил на вопрос, кто, на его взгляд, лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Выбрать между ними сложно. У Роналду больше титулов по сравнению с Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок. Так что если бы я выбирал, то как тренер выбрал бы более командного игрока. Месси может быть лучшим, но важно играть командно», - сказал ван Галь, чьи слова приводит Onda Cero.

Напомним, что Лионель Месси выиграл семь «Золотых мячей» в своей карьере. У Криштиану Роналду пять таких наград на полке.

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