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Чемпионат Франции. Лига 1

Ван Галь выбрал между Роналду и Месси

24 Марта 2023 • 13:41 Комментировать (1)

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь ответил на вопрос, кто, на его взгляд, лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Выбрать между ними сложно. У Роналду больше титулов по сравнению с Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок. Так что если бы я выбирал, то как тренер выбрал бы более командного игрока. Месси может быть лучшим, но важно играть командно», - сказал ван Галь, чьи слова приводит Onda Cero.

Напомним, что Лионель Месси выиграл семь «Золотых мячей» в своей карьере. У Криштиану Роналду пять таких наград на полке.

Шансы Месси вернуться в «Барселону» растут

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Луи Ван Галь
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Марта 2023 в 14:10
Перекосило Галю конкретно... И не только лицо.. Хе-хе..
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