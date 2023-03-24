«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за спортивного директора «Монако»

Пол Митчелл, 41-летний спортивный директор выступающего в Лиге 1 «Монако», заработал репутацию «Бога скаутинга» - и теперь видеть его у себя хотят такие именитые клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает английское издание Mirror.

В прошлом году Митчелл согласился остаться в «Монако» еще как минимум на год, но в этом, судя по всему, он твердо решил уйти. Кто из английских грандов является фаворитом в борьбе за его услуги, пока неясно, но больше кадровое усиление нужно, думается, «Ливерпулю», нежели «Манчестер Юнайтед». Ситуация должна проясниться в самое ближайшее время.