Три клуба хотят подписать Сарри

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри может сменить команду по завершении текущего сезона. Согласно данным Il Messaggero, заинтересованность в подписании специалиста проявляют три клуба – «Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Источник отмечает, что Маурицио может уйти из нынешнего клуба, если не получит гарантий усиления состава на следующий сезон. Пост главного тренера «орлов» он занимает с лета 2021 года. Его контракт с римлянами рассчитан до середины 2025 года.

После 27 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 52 балла и располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Наполи» на 19 очков.