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​«Не знал, за кого он играет»: Кукурелья рассказал, как «гуглил» информацию о Фернандесе

22 Марта 2023 • 17:59 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Челси» заплатил за Энцо Фернандеса 121 миллион евро. Защитник «пенсионеров» Марк Кукурелья признался, что он мало знал об этом футболисте до чемпионата мира.

«Я смотрел матчи сборной Аргентины из-за моего друга Макаллистера. Как-то я сказал: «Мне нравится 24 номер, он очень хорош!» Но я даже не знал, за какой клуб он играет. Мне пришлось поискать информацию о нём в телефоне. Посмотрев побольше игр, я сказал своим друзьям, что Энцо мне очень понравился. А потом он перешёл в «Челси»! – рассказал Кукурелья ESPN.

Отметим, что Энцо Фернандес перебрался в «Челси» из «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Энцо Фернандес
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