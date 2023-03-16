«Арсенал» потерял двух защитников в первом тайме матча со «Спортингом»

Центральный защитник «канониров» Вильям Салиба на 20-й минуте покинул поле вслед за травмированным Такэхиро Томиясу. Судя по всему, молодой француз получил мышечное повреждение и пешком самостоятельно ушёл на замену. Вместо основного центрального защитника «канониров» по позиции вышел Роб Холдинг.

Напомним, что десятью минутами ранее на скамейку «Арсенала» отправился японский защитник Такэхиро Томиясу.

К 25-й минуте матча впереди «Арсенал», 1:0. Единственный гол на данный момент игры забил опытный Гранит Джака с добивания после удара Габриэла Мартинелли.

Следите за событиями матча 1/8 финала Лиги Европы в трансляции от портала Liveresult.ru.