«Арсенал» потерял правого защитника

Правый защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу вынужден был покинуть поле в матче против «Спортинга» в Лиге Европы на самом старте встречи. Защитник после единоборства с Франческо Тринканом не мог самостоятельно продолжить игру и покинул поле хромая в сопровождении медиков. Японца по позиции заменил Бен Уайт. Как минимум в сегодняшней игре он уже не поможет своему клубу.

Напомним, что игра «Арсенала» и «Спортинга» началась чуть более 15 минут назад. И пока проходит при большом преимуществе гостей из Португалии.

Не пропустите самые интересные моменты встречи в текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.