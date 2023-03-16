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«Арсенал» потерял правого защитника

16 Марта 2023 • 23:16 Комментировать

Правый защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу вынужден был покинуть поле в матче против «Спортинга» в Лиге Европы на самом старте встречи. Защитник после единоборства с Франческо Тринканом не мог самостоятельно продолжить игру и покинул поле хромая в сопровождении медиков. Японца по позиции заменил Бен Уайт. Как минимум в сегодняшней игре он уже не поможет своему клубу.

Напомним, что игра «Арсенала» и «Спортинга» началась чуть более 15 минут назад. И пока проходит при большом преимуществе гостей из Португалии.

Не пропустите самые интересные моменты встречи в текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу
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