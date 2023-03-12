​Коке ожидает возвращения Фелиша в «Атлетико»

Капитан «Атлетико» Коке высказался о будущем нападающего Жоау Фелиша. Как известно, в зимнее трансферное окно португальский футболист отправился в «Челси» на правах аренды без права выкупа.

В ходе интервью для Mundo Deportivo Коке сказал, что он с пониманием отнёсся к желанию Фелиша уйти. Капитан «матрасников» отметил, что в Лондоне Жоау обретёт игровой ритм, наберётся уверенности, а потом вернётся в Мадрид.

За «Челси» Жоау Фелиш провёл восемь матчей, в которых забил один гол. В настоящий момент лондонцы располагаются лишь на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.