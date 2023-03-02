​Клопп похвалил Нуньеса

В среду вечером «Ливерпуль» в Премьер-лиге Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Форвард Дарвин Нуньес забил в этой игре, но его гол засчитан не был. Комментарий насчёт выступления уругвайца дал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Нуньес – настоящая угроза. Когда он «забил», то показал суперреакцию и суперфиниш. Он хорошо использует скорость – как в обороне, так и в атаке. При этом он ещё молод. Он станет лучше, у меня нет сомнений. При этом он уже очень важен для нас», - сказал Клопп журналистам.

В 29 матчах сезона 2022/2023 Дарвин Нуньес забил 12 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.