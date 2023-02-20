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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби попросил владельца «Брайтона» сохранить Лаллану

20 Февраля 2023 • 17:25 Комментировать

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби хочет сохранить в команде полузащитника Адама Лаллану. Действующий контракт 34-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона. Де Дзерби обратился к владельцу «чаек» Тони Блуму с просьбой продлить контракт с Лалланой.

«Я на 100% хочу, чтобы Лаллана остался в моей команде. Я уже поговорил с Тони и попросил его продлить контракт с Адамом», - рассказал де Дзерби журналистам.

Всего за «Брайтон» Адам Лаллана провёл 74 матча. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Брайтон» занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Адам Лаллана Роберто де Дзерби
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