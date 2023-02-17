Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья нашёл топ-усиление в полузащиту «Барселоны»

17 Февраля 2023 • 10:22 Комментировать

Атакующий полузащитник Рафинья, выступающий за каталонскую «Барселону», заявил, что хотел бы видеть в составе «сине-гранатовых» соотечественника Каземиро. Правами на опорника владеет «Манчестер Юнайтед».

«Часто обсуждаю игру Каземиро со своими близкими. Я бы хотел видеть его в своей команде. Это отличный футболист, который обладает огромным опытом. Считаю его одним из лучших опорников в мире», - передает слова бразильца портал Goal.com.

Каземиро перешел в «МЮ» из мадридского «Реала» летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ бразилец забил два гола и отдал три ассиста в 17 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Каземиро Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
11:00 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Магуайру пора уходить из «Манчестер Юнайтед»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ
10:28 · Англия. Премьер-лига
Нападающий сборной Аргентины может перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Рафинья нашёл топ-усиление в полузащиту «Барселоны»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма продажи «Манчестер Юнайтед»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Каземиро – самый большой плюс «МЮ»
05:53 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес не забывает «Ливерпуль»
05:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в гонку с «Барселоной» за очередной талант из Бразилии
03:57 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» и «Вест Хэм» нацелились на голеадора Лиги 1
03:46 · Англия. Премьер-лига
Кассано назвал английский клуб, который он едва не осчастливил своими выступлениями 1
02:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Меня не волнуют критики»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мне не нужен перерыв»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Агуэро поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 20 тысяч долларов США
00:47 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Когда отдаёшь «Барселоне» инициативу, она забивает»
00:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Никогда не видел такого паса назад в исполнении Томиясу»
Все новости
Рекомендуем