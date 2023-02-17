Рафинья нашёл топ-усиление в полузащиту «Барселоны»

Атакующий полузащитник Рафинья, выступающий за каталонскую «Барселону», заявил, что хотел бы видеть в составе «сине-гранатовых» соотечественника Каземиро. Правами на опорника владеет «Манчестер Юнайтед».

«Часто обсуждаю игру Каземиро со своими близкими. Я бы хотел видеть его в своей команде. Это отличный футболист, который обладает огромным опытом. Считаю его одним из лучших опорников в мире», - передает слова бразильца портал Goal.com.

Каземиро перешел в «МЮ» из мадридского «Реала» летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ бразилец забил два гола и отдал три ассиста в 17 матчах.