Аспиликуэта: «Челси» настроен выигрывать трофеи»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал, что его команда настроена на завоевание трофеев.

«У нашего клуба есть много трофеев, и мы настроены выиграть еще. Это вызов для команды. «Челси» подписал много новых молодых игроков. Сейчас идет речь о настоящем и будущем клуба. Настало время показать, что мы готовы побеждать в турнирах», - передает слова испанского футболиста пресс-служба «пенсионеров».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на выезде проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1.

В АПЛ подопечные Грэма Поттера занимают лишь десятое место.