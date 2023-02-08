Стало известно, куда может уйти Гвардиола из «Манчестер Сити»

Испанский тренер Хосеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшем будущем из-за санкций, которые собираются наложить на «горожан» из-за нарушений финансовых правил АПЛ. Клубу из Манчестера грозит исключение из числа участников Английской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, новым местом работы 52-летнего специалиста может стать сборная Бразилии, которая осталась без рулевого после чемпионата мира – 2022.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.