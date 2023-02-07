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​Представитель Миранчука прокомментировал слухи о «Челси»

07 Февраля 2023 • 18:21 Комментировать (1)

Ходят слухи, что на радаре «Челси» находится российский футболист Алексей Миранчук. Комментарий на этот счёт жал Валерио Джуффрида, который представляет 27-летнего футболиста.

«Челси» просматривает Алексея Миранчука? Нет. Ничего об этом не знаю», - высказался Джуффрида, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Алексей Миранчук выступает за «Торино» в аренде. Права на 27-летнего россиянина принадлежат «Аталанте».

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Алексей Миранчук провёл в чемпионате Италии 15 матчей. В них россиянин забил четыре гола и отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Торино Алексей Миранчук Валерио Джуффрида
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Leonardis
07 Февраля 2023 в 18:40
100)% фейк!
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