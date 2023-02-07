​Представитель Миранчука прокомментировал слухи о «Челси»

Ходят слухи, что на радаре «Челси» находится российский футболист Алексей Миранчук. Комментарий на этот счёт жал Валерио Джуффрида, который представляет 27-летнего футболиста.

«Челси» просматривает Алексея Миранчука? Нет. Ничего об этом не знаю», - высказался Джуффрида, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Алексей Миранчук выступает за «Торино» в аренде. Права на 27-летнего россиянина принадлежат «Аталанте».

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Алексей Миранчук провёл в чемпионате Италии 15 матчей. В них россиянин забил четыре гола и отдал три голевых паса.