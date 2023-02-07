«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Далоту

Португальский защитник Диогу Далот близок к подписанию нового трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». По сообщениям таблоида Daily Mail, руководство манкунианцев предложило 23-летнему игроку контракт до 2028 года.

Ранее Далот в разговоре с журналистами заявлял, что ведет переговоры с «красными дьяволами» о пролонгации сотрудничества. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года. Он выступает за «Юнайтед» с 2018 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Диогу принял участие в 14 поединках, отметившись одним голом и получив пять желтых карточек.