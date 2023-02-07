Бернарду Силва высказался об уходе Канселу в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о переходе соотечественника Жоау Канселу в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд арендовал португальца до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Я рад за Жоау. Он выбрал свой путь и пусть будет счастлив. Мне печально от его ухода, ведь больше не смогу полагаться на него на поле. Но это его выбор», - приводит слова хавбека Eleven Sports.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Канселу провел один поединок и сразу же отметился результативной передачей.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро. Цвета «Манчестер Сити» он защищал с 2019 года.