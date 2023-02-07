Источник: Моуринью мечтает о возвращении в «Челси»

«Челси» и Жозе Моуринью снова нуждаются друг в друге - работа в «Роме», похоже, не отвечает амбициям португальского специалиста, с другой стороны, «Челси» нуждается в квалифицированном тренере, так как Грэм Поттер не совсем справляется, и это становится очевидным.

Как уточняет издание GiveMeSport, сейчас Моуринью мечтает о возвращении в «Челси» - клуб, с которым он добился в прошлом больших успехов, проведя в нем два рабочих отрезка. Особенно успешным был первый из них, когда «Челси» ворвался в элиту европейского футбола и выдал несколько прекрасных сезонов в середине нулевых годов 21-го века.