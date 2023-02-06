​Канчельскис: «Россияне не будут играть в АПЛ в ближайшие 10 лет»

Рассуждая о дальнейшей карьере Александра Головина, известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что полузащитника не позовут в клубы Английской премьер-лиги.

«Англия поддерживает Украину, наши игроки не будут играть в АПЛ в ближайшие 10 лет. Предложение поступить Головину из Англии может, но его туда никто не пустит. По переходам в чемпионаты Испании или Италии, надо думать», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Ранее агент Александра Головина Александр Клюев говорил о том, что интерес к футболисту проявляет дортмундская «Боруссия».

Стоит напомнить, что полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна слухи активно связывают с «Челси».