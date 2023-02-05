Алиссон: «Ливерпуль» не думает о попадании в ЛЧ»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер заявил, что сейчас в команде не задумываются о попадании в Лигу чемпионом по итогам нынешнего сезона.

«Сейчас «Ливерпулю» нужно думать о следующих поединках. Все в наших руках. Пока мы не в том положении, чтобы загадывать наперед. Прежде всего, нужно думать о том, как улучшить нынешнее положение команды и следующем матче. На этом пока все», - передает слова бразильского вратаря пресс-служба мерсисайдского гранда.

В последнем матче «Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 0:3. После 20 матчей подопечные Юргена Клоппа занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ.