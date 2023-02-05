​«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду

Криштиану Роналду в воскресенье исполнилось 38 лет. Своего бывшего футболиста в социальных сетях поздравил «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба клуба опубликовала фотографию Роналду, на которой написано: «С днём рождения, Криштиану».

Любопытно, что «Манчестер Юнайтед» выбрал давнюю фотографию, сделанную во время первого периода португальца в клубе.

Напомним, что Криштиану Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» два отрезка. Второй завершился осенью 2022 года со скандалом – португалец дал интервью, в котором раскритиковал клуб и некоторых его представителей. В скором времени контракт между «красными дьяволами» и Роналду был расторгнут.