Агент Холанна оценила нынешнюю стоимость нападающего «Манчестер Сити»

Футбольный агент Рафаэла Пимьента, поведала о том, в какую сумму сейчас оценивает трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанна. В данный момент скандинав является игроком «Манчестер Сити».

«Был трансфер Погба за 105 миллионов евро, и тогда все говорили, что это невероятная сумма. Сегодня такие суммы в порядке вещей. Затем Неймар перешел за 222… Цифры меняются. Лично для меня Холанн сейчас стоит один миллиард евро. Может, никто и не заплатит эту сумму, но это плата за его невероятный потенциал», - передает слова агента AS.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» летом прошлого года за 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 170 миллионов.