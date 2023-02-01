«Манчестер Сити» не отпустил звёздного игрока в «Барселону»

Каталонская «Барселона» не смогла договориться с «Манчестер Сити» о трансфере португальского полузащитника Бернарду Силвы. «Сине-гранатовые» хотели подписать игрока перед самим дедлайном, однако «горожане» ответили отказом. Речь шла об аренде футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ожидается, что по завершении сезона-2022/2023 каталонский гранд предпримет очередную попытку подписать Силву.

Бернарду выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Его трудовое соглашение с английским грандом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.