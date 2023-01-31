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Переговоры по Энцо Фернандесу продолжаются

31 Января 2023 • 18:37 Комментировать

Энцо Фернандес может стать игроком «Челси» в последние часы зимнего трансферного окна. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между «пенсионерами» и «Бенфикой» продолжаются, а потому говорить о срыве сделки пока не приходится.

Ранее сообщалось, что «Челси» может заплатить за Энцо Фернандеса 120 миллионов евро несколькими траншами.

Энцо Фернандесу 22 года, за «Бенфику» он выступает с лета прошлого года. С тех пор аргентинец провёл за «орлов» 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Напомним, что Энцо Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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