​«Челси» сообщил о готовности заплатить за Энцо Фернандеса 120 млн евро

«Челси» продолжает вести борьбу за полузащитника Энцо Фернандеса. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, лондонский клуб сообщил «Бенфике» о готовности заплатить за 22-летнего аргентинца 120 миллионов евро без включения в сделку других игроков.

Отмечается, что президент «Бенфики» Руй Кошта пока что не изменил свою позицию по Энцо Фернандесу.

Напомним, что Энцо Фернандес хорошо показал себя на чемпионате мира. Он был признан лучшим молодым футболистом турнира в Катаре.

Всего за «Бенфику» Энцо Фернандес провёл 29 матчей. В них полузащитник забил четыре гола и отдал семь голевых передач.