Бьелса предложил «Эвертону» тренировать молодёжку, основу возглавит Дайч

В ближайшее время «Эвертон» должен объявить о назначении Шона Дайча на должность главного тренера команды. 51-летний специалист находится без работы с апреля прошлого года после ухода из «Бёрнли».

Шон Дайч стал фаворитом на должность рулевого «Эвертона» после того, как Марсело Бьелса отказался сейчас принимать основную команду. Аргентинец предложил свою работу с молодёжными составами, пока клуб не адаптируется к его методам. Только после этого Бьелса сможет подумать о работе с основой, пишет The Times.

Напомним, что «Эвертон» на днях уволил Фрэнка Лэмпарда. Команда занимает только 19-е место в Премьер-лиге.