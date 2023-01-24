«Ньюкасл» хочет подписать игрока «Эвертона»

«Сороки» хотят в это зимнее трансферное окно попробовать договориться с «Эвертоном» по поводу перехода молодого английского нападающего «ирисок» Энтони Гордона.

По информации talksport, боссы «Ньюкасла» видят в 21-летнем английском футболисте идеальную замену Крису Вуду, который недавно перебрался в «Ноттингем Форест». Стоит отметить, что главным претендентом на подписание Гордона до этого считался лондонский «Челси». Трансферная стоимость молодого игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Энтони Гордон провёл в английском чемпионате в составе мерсисайдского клуба 16 встреч и отметился тремя забитыми мячами.