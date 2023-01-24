Защитник «Брентфорда» перебрал в стан аутсайдера Чемпионшипа

Защитник клуба АПЛ «Брентфорда» Чарли Гуд сменил клубную прописку и перешёл в одну из команд подэлитного английского дивизиона.

27-летний английский футболист официально перешёл в «Блэкпул». Об этом сообщает пресс-служба команды из Чемпионшипа. В этом сезоне защитника так ни разу и не вышел на поле в составе «Брентфорда» в рамках английского чемпионата. За новый клуб Гуд будет выступать на правах аренды до конца этого сезона.

Стоит отметить, что «Блэкпул» на данный момент идёт в зоне вылета в Чемпионшипе. Команда расположилась на 23-й строчке в турнирной таблице.