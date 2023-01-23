​Изидор договорился с «Шальке»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор уже договорился об условиях личного контракта с «Шальке». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Патрик Бергер. Теперь гельзенкирхенскому клубу нужно договориться с «Локомотивом». Переговоры об аренде с опцией выкупа продолжаются.

На текущий момент «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В шестнадцати прошедших турах Бундеслиги «кобальтовые» набрали всего лишь девять очков.

22-летний Вильсон Изидор оценивается экспертами портала transfermarkt в 5 миллионов евро. За «Локомотив» француз провёл 29 матчей, в которых забил 11 голов.