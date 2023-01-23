​«Лестер» хочет подписать вингера, который принадлежит «Шахтёру»

«Лестер» до закрытия зимнего трансферного окна хочет заполучить вингера. Как сообщает The Telegraph, клуб Премьер-лиги Англии положил глаз на бразильца Тете. В настоящий момент 22-летний футболист выступает за «Лион» в аренде. При этом права на футболиста принадлежат украинскому «Шахтёру».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тете в 25 миллионов евро. За «Лион» бразилец успел провести 30 матчей. В них Тете забил 8 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Лестер» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.