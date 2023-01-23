Де Хеа высказался о соперничестве Гвардиолы и Артеты

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о том, смогут ли Микель Артета («Арсенал») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») выйти на уровень соперничества, который был между легендарными Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером.

«Хотелось бы, чтобы это произошло. Это разные эпохи, футбол поменялся, но давайте посмотрим, что будет дальше. Артета и Гвардиола сейчас очень хороши», - приводит слова испанского футболиста Manchester Evening News.

Накануне «Арсенал» отпраздновал победу над «МЮ» со счетом 3:2. Лондонский клуб лидирует в Премьер-лиге, опережая «Ман Сити» на пять баллов.