​Лаллана не видит проблемы в уходе Троссара

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана не видит проблемы в уходе из клуба Леандро Троссара. Ожидается, что в ближайшие часы или дни о трансфере бельгийца объявит «Арсенал».

«Посмотрите на наши последние результаты без Троссара. 5:1, 4:1, 3:0. Футболисты могут уходить, но у нас хватает и других качественных игроков. Если Лео уйдёт, мы справимся», - слова Лалланы приводят британские СМИ.

Отметим, что в последних матчах «Брайтона» Леандро Троссар не играл. Бельгиец был отстранён от команды по решению главного тренера Роберто де Дзерби. Итальянец рассказывал, что Троссар самовольно ушёл с тренировки.