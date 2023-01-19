Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лаллана не видит проблемы в уходе Троссара

19 Января 2023 • 22:29 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана не видит проблемы в уходе из клуба Леандро Троссара. Ожидается, что в ближайшие часы или дни о трансфере бельгийца объявит «Арсенал».

«Посмотрите на наши последние результаты без Троссара. 5:1, 4:1, 3:0. Футболисты могут уходить, но у нас хватает и других качественных игроков. Если Лео уйдёт, мы справимся», - слова Лалланы приводят британские СМИ.

Отметим, что в последних матчах «Брайтона» Леандро Троссар не играл. Бельгиец был отстранён от команды по решению главного тренера Роберто де Дзерби. Итальянец рассказывал, что Троссар самовольно ушёл с тренировки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Адам Лаллана Леандро Троссар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
2
1.32 6.00 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Января
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал щедрое предложение по Кайседо, но получил отказ от «Брайтона»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - лидер по доходам среди мировых футбольных клубов
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Синиша Михайлович незадолго до смерти планировал встречи с Гвардиолой и Конте 1
23:14 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Бакайоко продолжит карьеру в Турции
22:52 · Англия. Премьер-лига
Бельерин может вернуться в АПЛ
22:33 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Троссара в «Арсенале»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:29 · Англия. Премьер-лига
​Лаллана не видит проблемы в уходе Троссара
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш предпочитает переход в «Барселону» больше, чем в «Атлетико» или «Бенфику»
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может арендовать Дзаньоло, но сделка маловероятна
22:15 · Англия. Премьер-лига
Нуньес вернулся к тренировкам и готов сыграть с «Челси»
22:04 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы на очную битву
21:53 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисона не накажут за конфликт в дерби
21:38 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Мадуэке подпишет контракт с «Челси» в пятницу»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре интересен итальянскому топ-клубу
Все новости
Рекомендуем