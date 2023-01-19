Де Хеа оценил дебют Вегхорста за «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст дебютировал за манкунианцев в перенесенном поединке против «Кристал Пэлас» (1:1). Своим мнением об игре нидерландца поделился вратарь Давид де Хеа.

«Ваут отлично показал себя. Он хорошо действует при стандартах и всячески помогает команде. Это был успешный дебют», - приводит слова нападающего BBC Sport.

Вегхорст пополнил ряды «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из «Бёрнли».

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 39 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.