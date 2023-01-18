У Кейлора Наваса есть вариант в АПЛ

В последние дни слухи активно связывают Кейлора Наваса с «Аль-Насром», куда недавно перебрался Криштиану Роналду. Впрочем, у костариканца есть варианты и в Европе. Так, например, интерес к 36-летнему Навасу проявляет «Ноттингем Форест». Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

В настоящий момент Кейлор Навас является игроком «ПСЖ». Костариканец – второй вратарь гранда Лиги 1 после Джанлуиджи Доннаруммы. Если брать сезон 2022/2023, то Навас провёл только один матч.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кейлора Наваса в 5 миллионов евро.