​Салаха заметили с президентом «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Произошло это после недавнего матча мерсисайдцев против «Брентфорда» в Премьер-лиге. О встрече в социальных сетях рассказывает журналист Исмаэль Махмуд, приводя фотографию.

Судя по всему, встреча связана не с возможным трансфером Мохамеда Салаха в «ПСЖ», а с потенциальной покупкой «Ливерпуля» представителями Катара.

Мохамед Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года после трансфера из «Ромы». С тех пор египтянин провёл 281 матч, в которых записал на свой счёт 173 гола и 69 результативных передач на партнёров.