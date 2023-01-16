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​Салаха заметили с президентом «ПСЖ»

16 Января 2023 • 19:36 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Произошло это после недавнего матча мерсисайдцев против «Брентфорда» в Премьер-лиге. О встрече в социальных сетях рассказывает журналист Исмаэль Махмуд, приводя фотографию.

Судя по всему, встреча связана не с возможным трансфером Мохамеда Салаха в «ПСЖ», а с потенциальной покупкой «Ливерпуля» представителями Катара.

Мохамед Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года после трансфера из «Ромы». С тех пор египтянин провёл 281 матч, в которых записал на свой счёт 173 гола и 69 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Мохамед Салах
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