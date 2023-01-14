Французский нападающий Жоржиньо Рюттер сменил немецкий «Хоффенхайм» на «Лидс». Как сообщается на официальном сайте английского клуба, с 20-летним футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается, но при этом «павлины» подтвердили, что это рекордная покупка в клубной истории. По сведениям британских СМИ, переход обошелся «Лидсу» в 40 миллионов евро.

Примечательно, что в «Хоффенхайм» Рюттер перешел всего за один миллион евро. В нынешнем сезоне Жоржиньо провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.