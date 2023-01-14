Игрок «Наполи» может усилить «Ливерпуль»

Хавбек сборной Польши и «Наполи» Пётр Зелиньски может переехать из чемпионата Италии в Английскую премьер-лигу, где интерес к нему проявляет «Ливерпуль». Об этом в своих социальных сетях проинформировал инсайдер Руди Галетти. Помимо поляка мерсисайдцы рассматривают кандидатуры Софьяна Амрабата и Микеля Мерино.

Трудовое соглашение 28-летнего хавбека с неаполитанцами рассчитано до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

За «Наполи» Пётр выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне Зелиньски провел 24 поединка, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.