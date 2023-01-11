​«Уотфорд» хочет арендовать вингера «Манчестер Юнайтед»

В зимнее трансферное окно вингер Факундо Пельистри может покинуть «Манчестер Юнайтед». По данным The Telegraph, арендовать 21-летнего футболиста рассчитывает «Уотфорд», который выступает в Чемпионшипе и претендует на повышение в классе.

Отмечается, что главный тренер «Уотфорда» Славен Билич был впечатлён выступлениями Факундо Пельистри на чемпионате мира за сборную Уругвая. Футболист может быть заинтересован в трансфере, ведь он рассчитывает получать больше игрового времени.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри провёл один матч – против «Чарльтона» во вторник.