Защитник «Вест Хэма» Доусон может сменить клубную прописку

Английский защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон может в ближайшее время покинуть лондонскую команду.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, 32-летний английский футболист планирует уже в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку. Подписать Доусона хотел бы «Вулверхэмптон», который также активно интересуется ещё одним игроком «Вест Хэма», а именно форвардом Майклом Антонио. Трансферная стоимость Доусона оценивается в два с половиной миллиона евро.

В этом сезоне Майкл Доусон провёл в английском чемпионате в составе «Вест Хэма» восемь встреч, в которых получил две жёлтые карточки.